Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kaninchen getötet - Wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

In dem Innenhof eines Wohnhauses am Geiersberg wurde am Dienstagvormittag ein getötetes Kaninchen aufgefunden. Dem Tier wurden vermutlich nach der Tötung verschiedene Gliedmaßen entfernt, bevor es in der Zeit von Montag 19 Uhr bis Dienstag 10.15 Uhr auf dem Grundstück abgelegt wurde. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen informierten das Veterinäramt des Landkreises Nordhausen, welche die Tierleiche sicherstellten, um weitere Untersuchungen vorzunehmen. Das Kaninchen hatte ein rotbraunes Fell mit weißen Pfoten einem weißem Bauchfell.

Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Tötung des Tieres aufgenommen. Hinweise, wem das Tier gehört, wie es auf das Grundstück gelangte oder wie es zu Tode kam, nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0022720

