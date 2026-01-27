PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Werkzeuge aus Keller eines Mehrfamilienhauses entwendet

Nordhausen (ots)

In dem Zeitraum vom Freitag bis Dienstag kam es in der Rautenstraße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Derzeit Unbekannte verschafften sich auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu dem Kellerabteil des Gebäudes. Anschließend brachen die Unbekannten einen Kellerverschlag auf und entwendeten verschiedene Werkzeuge sowie Bekleidung. Die Täter flüchten nach erfolgter Tat unerkannt mit dem Beutegut in Höhe von mehreren hundert Euro.

Durch Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0022748

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

