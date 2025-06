Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Kinder werfen Steine auf Straße - Zeugenaufruf (31.05.2025)

Steißlingen, Lkr. Konstanz (ots)

Drei unbekannte Kinder haben am Samstagnachmittag Steine auf die Landesstraße 223 geworfen und hierdurch ein fahrendes Auto getroffen und beschädigt. Gegen 16.30 Uhr fuhr aus Richtung Industriegebiet ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Landesstraße 223, als er circa 400 Meter vor dem Ortseingang Steißlingen drei Kinder Steine in Richtung Fahrbahn warfen. Ein Stein traf den Mercedes und traf die Windschutzscheibe und beschädigten diese. Die drei Jungs fuhren daraufhin auf ihren Fahrrädern in Richtung Industriegebiet davon.

Der Polizeiposten Steißlingen hat die Ermittlungen bzgl. gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Personen, die Zeugen des Vorfalls waren oder Hinweise auf die drei Kinder geben können, sich unter der Telefonnummer 07738 97014, zu melden.

