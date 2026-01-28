Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ausgelöster Brandmelder in Kindertagesstätte

Gernrode (ots)

Aufgrund eines ausgelösten Brandmelders rückten Polizei und Feuerwehr am Dienstagnachmittag zu einer Kindertagesstätte nach Gernrode im Eichsfeldkreis aus. Mehr als 50 Kinder und mehr als ein Dutzend Erwachsene, die zu dem Zeitpunkt in dem Kindergarten anwesend waren, konnten das Objekt eigenständig und unverletzt verlassen. Die Ursache des Einsatzes war schnell ausfindig gemacht: Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein technischer Defekt an einem Lastenfahrstuhl den Brandmeldealarm ausgelöst. Eine Gefahr für Personen bestand nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird aus mehrere hundert Euro geschätzt. Anschließend konnten Kinder und Erzieher in die Einrichtung zurückkehren.

