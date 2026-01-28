PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ausgelöster Brandmelder in Kindertagesstätte

Gernrode (ots)

Aufgrund eines ausgelösten Brandmelders rückten Polizei und Feuerwehr am Dienstagnachmittag zu einer Kindertagesstätte nach Gernrode im Eichsfeldkreis aus. Mehr als 50 Kinder und mehr als ein Dutzend Erwachsene, die zu dem Zeitpunkt in dem Kindergarten anwesend waren, konnten das Objekt eigenständig und unverletzt verlassen. Die Ursache des Einsatzes war schnell ausfindig gemacht: Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein technischer Defekt an einem Lastenfahrstuhl den Brandmeldealarm ausgelöst. Eine Gefahr für Personen bestand nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird aus mehrere hundert Euro geschätzt. Anschließend konnten Kinder und Erzieher in die Einrichtung zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 17:11

    LPI-NDH: Kaninchen getötet - Wer kann Hinweise geben?

    Nordhausen (ots) - In dem Innenhof eines Wohnhauses am Geiersberg wurde am Dienstagvormittag ein getötetes Kaninchen aufgefunden. Dem Tier wurden vermutlich nach der Tötung verschiedene Gliedmaßen entfernt, bevor es in der Zeit von Montag 19 Uhr bis Dienstag 10.15 Uhr auf dem Grundstück abgelegt wurde. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen informierten das Veterinäramt des Landkreises Nordhausen, welche die ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 17:09

    LPI-NDH: Werkzeuge aus Keller eines Mehrfamilienhauses entwendet

    Nordhausen (ots) - In dem Zeitraum vom Freitag bis Dienstag kam es in der Rautenstraße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Derzeit Unbekannte verschafften sich auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu dem Kellerabteil des Gebäudes. Anschließend brachen die Unbekannten einen Kellerverschlag auf und entwendeten verschiedene Werkzeuge sowie Bekleidung. Die Täter flüchten nach erfolgter Tat unerkannt ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 17:04

    LPI-NDH: Unbekanntes Fahrzeug kollidiert Hauswand und flüchtet anschließend

    Wasserthaleben (ots) - Wie am Dienstagmittag, gegen 11.30 Uhr, bekannt wurde, kam es in der Straße Tongraben zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer rückwärts die besagte Straße entlang. Aus noch ungeklärten Ursachen übersah der Unfallverursacher vermutlich das hinter ihm befindliche Haus und kollidierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren