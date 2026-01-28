LPI-NDH: Kleinunfall in Obergebra

Gernrode (ots) - Aufgrund eines ausgelösten Brandmelders rückten Polizei und Feuerwehr am Dienstagnachmittag zu einer Kindertagesstätte nach Gernrode im Eichsfeldkreis aus. Mehr als 50 Kinder und mehr als ein Dutzend Erwachsene, die zu dem Zeitpunkt in dem Kindergarten anwesend waren, konnten das Objekt eigenständig und unverletzt verlassen. Die Ursache des Einsatzes war schnell ausfindig gemacht: Bisherigen ...

