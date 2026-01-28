LPI-NDH: Linienbus und Pkw kollidieren

Obergebra (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es in der Halle-Kasseler-Straße in Obergebra zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem VW besagte Straße entlang. Aus ungeklärten Ursachen übersah die Fahrerin den vor ihr abbiegenden Renault, sodass es auf Höhe der Dorfstraße zu einem Auffahrunfall kam. Aufgrund der Kollision kam es zu unfallbedingten Sachschäden, verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

