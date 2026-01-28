PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Kaffee von erheblichem Wert

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine erhebliche Menge an Kaffee erbeuteten bislang unbekannte Täter am Dienstagnachmittag aus einem Lebensmittelgeschäft in der Brüsseler Straße in Heiligenstadt. Während zwei der Täter eine Mitarbeiterin ablenkten, passierten zwei weitere den Kassenbereich mit einem mit Kaffee gefüllten Einkaufswagen. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehr als 2000 Euro. Bei den unbekannten Dieben soll es sich um drei Männer und eine Frau gehandelt haben. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zur Tat. Wer Angaben zu den unbekannten Kaffee-Dieben oder zu dem von ihnen genutzten Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0023858

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 14:49

    LPI-NDH: Lkw stellt sich auf Kreuzung quer und kollidiert mit Gegenverkehr

    Nordhausen (ots) - Im Kreuzungsbereich der Freiherr-vom-Stein-Straße und der Straße An der Salza beabsichtigte ein Lkw in die zweitgenannte Straße abzubiegen. Hierbei geriet das Fahrzeug aufgrund von Schneeglätte ins Rutschen und stellte sich quer. Hierbei kollidierte der Lkw mit einem Verkehrszeichen, einem Zaun und einem im Gegenverkehr verbindlichen Pkw. Es ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 14:42

    LPI-NDH: Linienbus und Pkw kollidieren

    Mühlhausen (ots) - Am Kiliansgraben befuhr am Mittwoch gegen 08.50 Uhr ein Pkw vor einem Linienbus und beabsichtigte in die Straße Unter den Linden abzubiegen. Hierbei gewährte der Pkw-Fahrer einem querenden Fußgänger entsprechend der Regelung der Lichtzeichenanlage den Vorrang. Der Fahrer des Linienbusses bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto auf. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 11:55

    LPI-NDH: Unbekannte dringen in Gartenlaube ein

    Nordhausen (ots) - Wie am Dienstagnachmittag bekannt wurde, drangen unbekannte Diebe, im Zeitraum vom Sonntag auf Dienstag, in eine Gartenlaube nahe der Parkallee in Nordhausen ein. Zunächst verschafften sich die Täter auf ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Gelände der Gartenanlage. In der weiteren Folge drangen die Einbrecher in die Gartenlaube ein und klauten dann diverse Gegenstände im niedrigen dreistelligen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren