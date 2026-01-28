Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Kaffee von erheblichem Wert

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine erhebliche Menge an Kaffee erbeuteten bislang unbekannte Täter am Dienstagnachmittag aus einem Lebensmittelgeschäft in der Brüsseler Straße in Heiligenstadt. Während zwei der Täter eine Mitarbeiterin ablenkten, passierten zwei weitere den Kassenbereich mit einem mit Kaffee gefüllten Einkaufswagen. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehr als 2000 Euro. Bei den unbekannten Dieben soll es sich um drei Männer und eine Frau gehandelt haben. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zur Tat. Wer Angaben zu den unbekannten Kaffee-Dieben oder zu dem von ihnen genutzten Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0023858

