LPI-NDH: Falsche Polizeibeamten scheitern im Umgang mit dem Telefon

Bad Langensalza (ots)

Am späten Dienstagnachmittag kam es in Bad Langensalza zu einer versuchten Betrugshandlung durch falsche Polizeibeamte. Telefonisch meldete sich der unbekannte Täter bei der Geschädigten und gab sich als Polizist aus. In der weiteren Folge gaukelte der Anrufer vor, dass ein Teil einer Verbrecherbande durch die Polizei geschnappt wurde. Bei zwei Bandenmitgliedern hätte man nun eine Liste aufgefunden, auf welchen der Name der Geschädigten gestanden hätte. Zeitgleich versuchten die Betrüger die Geschädigte nach Wertgegenständen in ihrem Zuhause auszuhorchen. Der falsche Polizist wollte die betroffene Frau an einen anderen, ebenso falschen Beamten weiterleiten, der die Bandengeschichte bestätigten sollte. Hierbei missglückte jedoch der Verbindungsversuch, sodass keine weiteren betrügerischen Handlungen stattfinden konnten. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Gehen Sie keinesfalls auf Geldforderungen ein. Seien Sie misstrauisch und beenden Sie derartige Telefonate umgehend. Die örtliche Polizei steht Ihnen bei Fragen und Zweifeln jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

Aktenzeichen: 0023212

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

