PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer verletzt

Henningsleben (ots)

Im Unstrut-Hainich-Kreis ist ein Autofahrer am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der 19-Jährige befuhr gegen 7.40 Uhr den Kreisverkehr am Ascharaer Kreuz. Als er die Ausfahrt in Richtung Henningsleben befuhr, rutschte das Auto auf der winterglatten Fahrbahn in den Straßengraben. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 14:51

    LPI-NDH: Briefkasten gesprengt

    Nordhausen (ots) - Wie am Mittwoch bekannt wurde, brachten bislang unbekannte Täter in der Predigerstraße offenbar pyrotechnische Erzeugnisse zur Umsetzung, wodurch zwei Briefkästen beschädigt wurden. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0023908 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 14:50

    LPI-NDH: Diebe erbeuten Kaffee von erheblichem Wert

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Eine erhebliche Menge an Kaffee erbeuteten bislang unbekannte Täter am Dienstagnachmittag aus einem Lebensmittelgeschäft in der Brüsseler Straße in Heiligenstadt. Während zwei der Täter eine Mitarbeiterin ablenkten, passierten zwei weitere den Kassenbereich mit einem mit Kaffee gefüllten Einkaufswagen. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehr als 2000 Euro. Bei den unbekannten Dieben ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 14:49

    LPI-NDH: Lkw stellt sich auf Kreuzung quer und kollidiert mit Gegenverkehr

    Nordhausen (ots) - Im Kreuzungsbereich der Freiherr-vom-Stein-Straße und der Straße An der Salza beabsichtigte ein Lkw in die zweitgenannte Straße abzubiegen. Hierbei geriet das Fahrzeug aufgrund von Schneeglätte ins Rutschen und stellte sich quer. Hierbei kollidierte der Lkw mit einem Verkehrszeichen, einem Zaun und einem im Gegenverkehr verbindlichen Pkw. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren