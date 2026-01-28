LPI-NDH: Autofahrer verletzt

Nordhausen (ots) - Wie am Mittwoch bekannt wurde, brachten bislang unbekannte Täter in der Predigerstraße offenbar pyrotechnische Erzeugnisse zur Umsetzung, wodurch zwei Briefkästen beschädigt wurden. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0023908 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr