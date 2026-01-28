Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Autofahrer verletzt
Henningsleben (ots)
Im Unstrut-Hainich-Kreis ist ein Autofahrer am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der 19-Jährige befuhr gegen 7.40 Uhr den Kreisverkehr am Ascharaer Kreuz. Als er die Ausfahrt in Richtung Henningsleben befuhr, rutschte das Auto auf der winterglatten Fahrbahn in den Straßengraben. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden.
