Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision davongefahren

Wiehe (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht bittet die Polizei im Kyffhäuserkreis um Zeugenhinweise. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 14.30 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem Heck eines im Bereich der Brunnenstraße abgestellten VW Crafters. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Wer hat den Unfall bemerkt oder kann Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter der Tel. 0361/574365555 entgegen.

Aktenzeichen: 0024841

