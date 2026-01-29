PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto von der Fahrbahn abgekommen

Heringen (ots)

Auf einem Feld endete die Fahrt eines 26-Jährigen am Donnerstagmorgen im Landkreis Nordhausen. Er war gegen 7.40 Uhr auf der Straße aus Richtung Auleben in Fahrtrichtung Heringen unterwegs, als er im Rahmen eines Überholvorganges bei Straßenglätte von der Fahrbahn abkam. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
