Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auto von der Fahrbahn abgekommen
Heringen (ots)
Auf einem Feld endete die Fahrt eines 26-Jährigen am Donnerstagmorgen im Landkreis Nordhausen. Er war gegen 7.40 Uhr auf der Straße aus Richtung Auleben in Fahrtrichtung Heringen unterwegs, als er im Rahmen eines Überholvorganges bei Straßenglätte von der Fahrbahn abkam. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.
