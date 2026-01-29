Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfall an Einmündung
Eigenrieden (ots)
Auf der Bundesstraße 249 ereignete sich am Donnerstag gegen 05.45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Der Fahrer eines Opel befuhr die Bundesstraße aus Richtung Katharienenberg in Richtung Eigenrieden und beabsichtigte nach Struth abzubiegen. Hierbei übersah er vermutlich den im Gegenverkehr befindlichen und vorfahrtsberechtigten Hyundai und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell