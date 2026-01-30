Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Landespolizeiinspektion Nordhausen übergibt Spendengelder des Weihnachtskonzertes in der Regelschule Franzberg Sondershausen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Sondershausen (ots)

Im Rahmen des stimmungsvollen Weihnachtskonzerts des Polizeiorchester Thüringen am 28. November 2025 in der Regelschule Franzberg in Sondershausen wurden Spenden in einer Höhe von 880 Euro gesammelt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zeigten sich großzügig und unterstützen den guten Zweck.

Am Dienstag, den 27. Januar 2026, erfolgte die feierliche Übergabe der Spendengelder durch den Leiter der Landespolizeiinspektion Nordhausen, Herr Leitenden Polizeidirektor Matthias Bollenbach. Ort der offiziellen Aushändigung war die Regelschule Franzberg - diesmal ganz ohne weihnachtliches Ambiente, dafür jedoch mit ebenso viel Herzlichkeit. Die Spende wurde durch den Schulleiter der Regelschule Franzberg, Herrn Falk Bogsch, seine Schülersprecherin Carlotta Siegmann sowie Herrn Andreas Kolleck entgegengenommen.

Ziel der diesjährigen Spendenaktion war es, einen Selbstverteidigungskurs für Schülerinnen und Schüler in der Regelschule Franzberg anbieten zu können. Hierfür konnte der Herr Andreas Kolleck gewonnen werden, welcher als Karate-Trainer des Vereins "Karate-Kwai-Sondershausen" tätig ist.

Die gesammelten Spendengelder sollen die anfallenden Kursgebühren für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler begleichen. Ziel des Selbstverteidigungskurses wird sein, das Selbstbewusstsein der jungen Menschen zu stärken. Zugleich sollen die Schülerinnen und Schüler grundlegende Techniken zur Selbstverteidigung sowie zur Prävention vermittelt bekommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell