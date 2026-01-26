Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Die Polizei sucht Zeugen

Kreuzau (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Rurstraße geriet im Zeitraum zwischen Freitag (23.01.2026), 16:00 Uhr, und Sonntag (25.01.2026), 11:30 Uhr, in das Visier von Einbrechern.

Mindestens ein Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rurstraße beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

