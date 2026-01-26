Polizei Düren

POL-DN: Fußgänger touchiert und geflüchtet - die Polizei bittet um Hinweise

Aldenhoven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (23.01.2026) wurde ein 58-jähriger Fußgänger auf der Albert-Schweitzer-Straße durch einen vorbeifahrenden Pkw touchiert und dabei leicht verletzt. Das verursachende Fahrzeug flüchtete vom Unfallort.

Der 58-Jährige war nach eigenen Angaben gerade vom Einkaufen zurückgekehrt und stand an der geöffneten Fahrzeugtür seines Pkw auf der Fahrbahn. Plötzlich habe ihn ein Auto auf der Fahrbahn passiert und dabei den Seitenabstand deutlich unterschritten, so dass er vom rechten Außenspiegel des Fahrzeuges am Ellbogen getroffen und leicht verletzt wurde. Das verursachende Fahrzeug, ähnlich einem VW-Caddy mit Städtekennung AC, habe sich danach ohne Anzuhalten von der Unfallörtlichkeit in Richtung Aldenhoven entfernt. Der Geschädigte trug leichte Verletzungen davon.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder beteiligten Personen und Fahrzeugen machen können, sich unter der Telefonnummer 02421-949 0 zu melden.

