Polizei Düren

POL-DN: Brand eines Holzstapels - Polizei sucht Zeugen

Heimbach (ots)

Am Samstagabend (25.01.2026) kam es gegen 18:50 Uhr zu einem Brand eines Holzstapels an der Straße Im Bruch in Heimbach-Vlatten. Ein Zeuge hatte zuvor einen Feuerschein im angrenzenden Feld bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen brennenden, etwa 15 Meter langen Holzstapel fest. Mehrere Baumstämme wurden durch das Feuer beschädigt. Zur Löschung mussten Teile des Stapels auseinandergezogen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Nach Einschätzung der Feuerwehr ist von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen. Ein bislang unbekannter Passant soll der Feuerwehr den Brandort gezeigt haben und entfernte sich anschließend, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Diese Person wird als wichtiger Zeuge gesucht.

Die Polizei bittet diesen Zeugen sowie weitere Personen, die Hinweise zu dem Brand oder zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Straße Im Bruch geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Düren
