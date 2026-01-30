PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Linienbus von der Fahrbahn abgekommen

Kefferhausen (ots)

Der Fahrer eines Linienbusses befuhr gegen 14.45 Uhr die Kreuzebraer Straße in Kefferhausen, als der Bus im Bereich einer Kurve auf winterglatter Fahrbahn geradeaus rutschte und in weiterer Folge mit einem Steinpfosten kollidierte. Der Fahrzeugführer sowie die 15 Fahrgäste des Busses blieben allesamt unverletzt. Am Bus entstand ein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Folgen
