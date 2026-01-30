Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Linienbus von der Fahrbahn abgekommen
Kefferhausen (ots)
Der Fahrer eines Linienbusses befuhr gegen 14.45 Uhr die Kreuzebraer Straße in Kefferhausen, als der Bus im Bereich einer Kurve auf winterglatter Fahrbahn geradeaus rutschte und in weiterer Folge mit einem Steinpfosten kollidierte. Der Fahrzeugführer sowie die 15 Fahrgäste des Busses blieben allesamt unverletzt. Am Bus entstand ein Sachschaden.
