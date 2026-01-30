LPI-NDH: Linienbus von der Fahrbahn abgekommen

Mühlhausen (ots) - Derzeit Unbekannte suchten mehrere Gärten in der Straße Über der Salzquelle heim und suchten nach Beutegut. Unter anderem wurde ein Fahrrad des Herstellers Specialized im Wert von etwa 15000 Euro erbeutet. Der Rahmen war grün-metallic und mit golden und schwarzen Details versehen. In einem weiteren Garten wurden Werkzeuge und Elektrogeräte im Wert von etwa 1500 Euro entwendet. Ersten Hinweisen zufolge waren an der Tat mindestens drei Personen ...

mehr