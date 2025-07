THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Bayerische THW-Kräfte unterstützen bei der Waldbrandbekämpfung.

München (ots)

Seit vergangener Woche Mittwoch sind bayerische Kräfte des Technischen Hilfswerks im Einsatz, um die Feuerwehr unter schwierigen Bedingungen bei der Bekämpfung von großflächigen Waldbränden in Thüringen und Sachsen zu unterstützen.

Einsatzkräfte des THW Kronach waren letzte Woche nach Thüringen aufgebrochen. Als Teil des Hilfeleistungskontingent Oberfranken fuhren sie mit zwei Wassertransportbehältern mit einem Fassungsvolumen von rund 10.000 Litern in das Schadensgebiet. Sie stellten damit die Löschwasserversorgung für die Feuerwehr sicher. Der Einsatz in Thüringen auf der Saalfelder Höhe konnte für das THW mittlerweile erfolgreich abgeschlossen werden

Aktuell sind rund 50 bayerische THW-Kräfte in Gohrischheide im Einsatz. Das bayerische THW unterstützt hier unter anderem die Verpflegung von rund 600 Einsatzkräften. Dazu wurde ein Bereitstellungsraum errichtet, der es ermöglicht Tausende Einsatzkräfte von Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen zu versorgen.

Darüber hinaus unterstützen sie die Führungs- und Koordinierungssaufgaben an den Einsatzstellen, damit alles reibungslos und zielgerichtet abläuft.

Aktuell befindet sich eine Spezialeinheit "Wasserschaden/Pumpen" in Bereitschaft. Die Einsatzkräfte haben Hochleistungspumpen auf den LKW verladen und stehen in Alarmbereitschaft, sodass sie bei Bedarf in kürzester Zeit nach Sachsen aufbrechen können.

Aus Bayern sind Einsatzkräfte aus den folgenden Ortsverbänden im Einsatz: Selb, Mellrichstadt, Marktredwitz, Bayreuth, Marktredwitz, Kirchehrenbach, Forchheim und Aschaffenburg.

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern. Neben bilateralen Hilfen gehören dazu auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von VN-Organisationen. Mehr Informationen zum Engagement des THW im In- und Ausland finden Sie hier: www.thw.de

Original-Content von: THW Landesverband Bayern