Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin leicht verletzt

Nordhausen (ots)

Eine 35-jährige Autofahrerin befuhr a, Donnerstag, gegen 17.20 Uhr, die Uferstraße in Richtung Barbarossastraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Wegweiserverkehrszeichen, überfuhr den Gehweg und prallte in weiterer Folge gegen einen Pkw, welcher gerade aus einer Grundstückseinfahrt fuhr. Die 35-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Autos sowie am Verkehrszeichen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

