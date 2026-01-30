PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Zigarettenautomat im Visier von Dieben

Wüstheuterode (ots)

Wie am Donnerstagabend festgestellt wurde, hatten sich bislang unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten in der Mackenröder Straße zu schaffen gemacht. Der oder die Täter öffneten den Automaten gewaltsam und entwendeten daraus eine derzeit noch unbekannte Menge an Bargeld und Zigaretten. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise.

Wer Angaben zu Tat oder Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0025500

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

