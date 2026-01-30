Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ausgewichen und abgekommen

Berlingerode (ots)

Am Donnerstag, gegen 15.35 Uhr, befuhr der Fahrer eines Nissan die Straße zwischen den Ortslagen Berlingerode und Günterode. Als ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf seiner Fahrbahn entgegenkam, musste der Nissan-Fahrer ausweichen. In weiterer Folge kam der Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Verletzt wurde niemand. Am Nissan und am Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und bittet um Hinweise. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0025305

