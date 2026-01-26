PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260126.2 Itzehoe: Täter schlagen Plexiglasscheibe ein und stehlen Kabeltrommeln

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte in Itzehoe in eine Lagerhalle ein und entwendeten größere Mengen Kupfer und Kabel. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitag, 08:00 Uhr, brachen die Täter in eine Lagerhalle in der Kirchhoffstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sie sich mindestens mit einem größeren Kastenwagen regulär über die Kirchhoffstraße an und suchten anschließend den rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf. Dort schlugen sie mit Werkzeug eine Plexiglasscheibe ein, um die Bedienung des Hallentors zu erreichen. Anschließend öffneten sie das Tor und transportierten mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabeln sowie Stromschienen aus Kupfer ab.

Aufgrund der entwendeten Menge und des Gesamtgewichts der Kabeltrommeln gehen die Ermittler von mehreren Tätern aus. Der Schaden liegt nach einer ersten Schätzung bei rund 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04821 6020 entgegen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 09:40

    POL-IZ: 260126.1 Hennstedt: 2,33 Promille: Pkw kollidiert mit Carport und abgestelltem Jaguar

    Hennstedt (ots) - Am Samstagmorgen verursachte ein alkoholisierter Autofahrer in Hennstedt einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der Mann kam beim Abbiegen von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Carport und kollidierte mit einem darin abgestellten Pkw, bevor sein Fahrzeug in einem Vorgarten zum Stehen kam. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 10:19

    POL-IZ: 260123.2 Brunsbüttel: Anilin tritt an Bord eines Tankschiffs aus

    Brunsbüttel (ots) - Am Donnerstag kam es in Brunsbüttel im Bereich des Landeshafens an Bord eines unter niederländischer Flagge fahrenden Tankschiffs zu einem Austritt der Substanz Anilin. Feuerwehr und Werksfeuerwehr sicherten die Lage. Verletzt wurde niemand. Eine Evakuierung war nicht erforderlich. Gegen 13:10 Uhr bemerkten der Lademeister und die Besatzung ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 09:06

    POL-IZ: 260123.1 Heide: Bilanz des Kontrolltages "Sicher durch die dunkle Jahreszeit"

    Heide (ots) - Am Donnerstag führte die Polizei in Heide gemeinsam mit Bundespolizei, Zoll und dem Kommunalen Ordnungsdienst einen Kontrolltag unter dem Motto "Sicher durch die dunkle Jahreszeit" durch. Die Einsatzkräfte kontrollierten an drei Kontrollstellen nahezu 300 Fahrzeuge. Zusätzlich überprüften sie im Bereich Bahnhof und Innenstadt 84 Personen. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren