POL-IZ: 260126.2 Itzehoe: Täter schlagen Plexiglasscheibe ein und stehlen Kabeltrommeln

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte in Itzehoe in eine Lagerhalle ein und entwendeten größere Mengen Kupfer und Kabel. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitag, 08:00 Uhr, brachen die Täter in eine Lagerhalle in der Kirchhoffstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sie sich mindestens mit einem größeren Kastenwagen regulär über die Kirchhoffstraße an und suchten anschließend den rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf. Dort schlugen sie mit Werkzeug eine Plexiglasscheibe ein, um die Bedienung des Hallentors zu erreichen. Anschließend öffneten sie das Tor und transportierten mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabeln sowie Stromschienen aus Kupfer ab.

Aufgrund der entwendeten Menge und des Gesamtgewichts der Kabeltrommeln gehen die Ermittler von mehreren Tätern aus. Der Schaden liegt nach einer ersten Schätzung bei rund 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04821 6020 entgegen.

