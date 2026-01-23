Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260123.1 Heide: Bilanz des Kontrolltages "Sicher durch die dunkle Jahreszeit"

Heide (ots)

Am Donnerstag führte die Polizei in Heide gemeinsam mit Bundespolizei, Zoll und dem Kommunalen Ordnungsdienst einen Kontrolltag unter dem Motto "Sicher durch die dunkle Jahreszeit" durch. Die Einsatzkräfte kontrollierten an drei Kontrollstellen nahezu 300 Fahrzeuge. Zusätzlich überprüften sie im Bereich Bahnhof und Innenstadt 84 Personen. Die Polizei zieht eine positive Bilanz.

An insgesamt drei Kontrollstellen in der Hamburger Straße, Meldorfer Straße und in der Straße Friedrichswerk stellten die Beamten im Verlauf des Tages zwischen 13:00 Uhr und 21:00 Uhr insgesamt 77 Ordnungswidrigkeiten fest. Zudem leiteten sie im Zusammenhang mit den Verkehrskontrollen vier Strafverfahren ein. Außerdem ergaben sich zwei Steuerverstöße.

In drei Fällen ergab sich der Verdacht, dass Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Die Polizei ordnete Blutproben an. Darüber hinaus registrierten die Einsatzkräfte 37 Verstöße wegen Handynutzung am Steuer und acht Verstöße wegen nicht angelegter Sicherheitsgurte. Hinzu kamen drei Beanstandungen wegen fehlender oder abgelaufener Hauptuntersuchung, zwei Verstöße gegen die Ladungssicherung, darunter in einem Fall ein ungesicherter Hund auf dem Beifahrersitz, sowie ein Zulassungsverstoß. Außerdem stellten die Beamten drei Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Mitführen von Gegenständen fest.

In der Fußgängerzone in der Heider Innenstadt ahndeten die Einsatzkräfte sieben Verstöße bei der Nutzung von E-Scootern sowie 13 Verstöße bei der Fahrradnutzung.

Im Rahmen der Verkehrskontrollen leitete die Polizei vier Strafverfahren ein. In zwei Fällen ermittelten die Beamten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. In zwei weiteren Fällen bestand für Fahrzeuge kein wirksamer Pflichtversicherungsschutz. Zusätzlich ergaben sich zwei Steuerverstöße.

Die Bundespolizei stellte bei einer Waffenkontrolle am Heider Bahnhof ein Springmesser als verbotenen Gegenstand fest und leitete ein Strafverfahren ein.

Im Rahmen der Kontrollen stellten die Beamten drei Personen mit offenen Haftbefehlen fest. Alle drei bezahlten die ausstehenden Geldstrafen noch vor Ort und entgingen damit einer Inhaftierung.

Insgesamt unterstützten 45 Beamtinnen und Beamte von Landespolizei, Bundespolizei und Zoll den Kontrolltag. Hinzu kamen zwei Beschäftigte des Kommunalen Ordnungsdienstes sowie ehrenamtliche Kräfte von Feuerwehr und THW. Die beteiligten Organisationen bewerten die Zusammenarbeit sehr positiv. Auch aus der Bevölkerung erhielt die Polizei mehrfach positives Feedback, insbesondere zur sichtbaren, behördenübergreifenden Präsenz im Bereich der Innenstadt.

Die Polizeidirektion Itzehoe wird auch zukünftig gleichartige Kontrollen durchführen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell