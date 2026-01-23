PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260123.1 Heide: Bilanz des Kontrolltages "Sicher durch die dunkle Jahreszeit"

Heide (ots)

Am Donnerstag führte die Polizei in Heide gemeinsam mit Bundespolizei, Zoll und dem Kommunalen Ordnungsdienst einen Kontrolltag unter dem Motto "Sicher durch die dunkle Jahreszeit" durch. Die Einsatzkräfte kontrollierten an drei Kontrollstellen nahezu 300 Fahrzeuge. Zusätzlich überprüften sie im Bereich Bahnhof und Innenstadt 84 Personen. Die Polizei zieht eine positive Bilanz.

An insgesamt drei Kontrollstellen in der Hamburger Straße, Meldorfer Straße und in der Straße Friedrichswerk stellten die Beamten im Verlauf des Tages zwischen 13:00 Uhr und 21:00 Uhr insgesamt 77 Ordnungswidrigkeiten fest. Zudem leiteten sie im Zusammenhang mit den Verkehrskontrollen vier Strafverfahren ein. Außerdem ergaben sich zwei Steuerverstöße.

In drei Fällen ergab sich der Verdacht, dass Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Die Polizei ordnete Blutproben an. Darüber hinaus registrierten die Einsatzkräfte 37 Verstöße wegen Handynutzung am Steuer und acht Verstöße wegen nicht angelegter Sicherheitsgurte. Hinzu kamen drei Beanstandungen wegen fehlender oder abgelaufener Hauptuntersuchung, zwei Verstöße gegen die Ladungssicherung, darunter in einem Fall ein ungesicherter Hund auf dem Beifahrersitz, sowie ein Zulassungsverstoß. Außerdem stellten die Beamten drei Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Mitführen von Gegenständen fest.

In der Fußgängerzone in der Heider Innenstadt ahndeten die Einsatzkräfte sieben Verstöße bei der Nutzung von E-Scootern sowie 13 Verstöße bei der Fahrradnutzung.

Im Rahmen der Verkehrskontrollen leitete die Polizei vier Strafverfahren ein. In zwei Fällen ermittelten die Beamten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. In zwei weiteren Fällen bestand für Fahrzeuge kein wirksamer Pflichtversicherungsschutz. Zusätzlich ergaben sich zwei Steuerverstöße.

Die Bundespolizei stellte bei einer Waffenkontrolle am Heider Bahnhof ein Springmesser als verbotenen Gegenstand fest und leitete ein Strafverfahren ein.

Im Rahmen der Kontrollen stellten die Beamten drei Personen mit offenen Haftbefehlen fest. Alle drei bezahlten die ausstehenden Geldstrafen noch vor Ort und entgingen damit einer Inhaftierung.

Insgesamt unterstützten 45 Beamtinnen und Beamte von Landespolizei, Bundespolizei und Zoll den Kontrolltag. Hinzu kamen zwei Beschäftigte des Kommunalen Ordnungsdienstes sowie ehrenamtliche Kräfte von Feuerwehr und THW. Die beteiligten Organisationen bewerten die Zusammenarbeit sehr positiv. Auch aus der Bevölkerung erhielt die Polizei mehrfach positives Feedback, insbesondere zur sichtbaren, behördenübergreifenden Präsenz im Bereich der Innenstadt.

Die Polizeidirektion Itzehoe wird auch zukünftig gleichartige Kontrollen durchführen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 14:06

    POL-IZ: 260122.1 Heide: Festnahme von zwei Jugendlichen bei Einbruch

    Heide (ots) - Am späten Mittwochabend haben Einsatzkräfte der Polizei in Heide zwei junge Menschen festgenommen, nachdem diese versucht hatten, gewaltsam in das Gebäude einer Tankstelle einzudringen. Beute machten die Jugendlichen nicht, richteten jedoch einen erheblichen Sachschaden an. Im Rahmen der Streifen waren Polizisten kurz nach 23.00 Uhr auf der Husumer Straße unterwegs. Dabei nahmen sie eine Gestalt wahr, ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 12:25

    POL-IZ: 260120.6 Nindorf: Armbanduhr sichergestellt, Eigentümer bislang unbekannt

    Nindorf (ots) - Am Mittwoch, 31. Dezember 2025, trafen Einsatzkräfte in Krumstedt im Rahmen eines Polizeieinsatzes auf einen 15-Jährigen, der eine gestohlene Armbanduhr und ein gestohlenes Smartphone bei sich trug. Der Jugendliche erklärte, die Gegenstände zuvor bei Diebstählen in Nindorf erlangt zu haben. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte, sich zu melden. ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:39

    POL-IZ: 260120.5 Brunsbüttel: Durchsuchung führt zum Auffinden von Kokain

    Brunsbüttel (ots) - Am vergangenen Mittwoch durchsuchte das Kommissariat 4 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe in Brunsbüttel im Zusammenhang mit einem Rauschgiftermittlungsverfahren Wohn- und Nebenräume. Die Ermittler stellten Kokain, Bargeld sowie mutmaßliche Händlerutensilien sicher und nahmen unter anderem Mobiltelefone als Beweismittel an sich. Ab 14:00 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren