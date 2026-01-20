Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260120.6 Nindorf: Armbanduhr sichergestellt, Eigentümer bislang unbekannt

Nindorf (ots)

Am Mittwoch, 31. Dezember 2025, trafen Einsatzkräfte in Krumstedt im Rahmen eines Polizeieinsatzes auf einen 15-Jährigen, der eine gestohlene Armbanduhr und ein gestohlenes Smartphone bei sich trug. Der Jugendliche erklärte, die Gegenstände zuvor bei Diebstählen in Nindorf erlangt zu haben. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte, sich zu melden.

Die Kontrolle fand am Mittwoch, 31. Dezember 2025, statt. Dabei stellten die Beamten ein Smartphone und eine Armbanduhr sicher. Als Tatort nannte der 15-Jährige den Kornackerweg in Nindorf.

Das Smartphone stammt nach bisherigen Erkenntnissen aus einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw und ließ sich bereits einem Geschädigten zuordnen. Die Armbanduhr konnte die Polizei bislang keinem konkreten Diebstahl zuordnen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der 15-Jährige die silberne Armbanduhr der Marke Fossil zwischen Sonntag, 28. Dezember 2025, 17:00 Uhr, und Montag, 29. Dezember 2025, 08:00 Uhr, im Bereich Kornackerweg in Nindorf oder in der näheren Umgebung.

Die Polizei Meldorf führt das Ermittlungsverfahren und sucht den Besitzer der Armbanduhr. Wer seine Uhr vermisst oder Hinweise zur Herkunft der Uhr geben kann, soll sich unter 04832 20350 melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell