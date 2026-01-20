Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260120.3 Nortorf/Steinburg: Täter entwenden Kupfer und Kabel bei Einbruch in Umspannwerk

Nortorf (ots)

Zwischen Mittwoch und Montag brachen Unbekannte in Nortorf (Kreis Steinburg) in ein Umspannwerk ein. Die Täter hebelten mehrere Zugänge auf und nahmen unter anderem eine schwere Kupferrolle sowie Erdungskabel mit. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt und bittet um Hinweise.

Die Betreiber stellten den Einbruch am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr in einem Umspannwerk im Landscheider Weg fest. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter zunächst das Zufahrtstor zur Umzäunung auf. Auf dem Gelände gingen sie einen Container mit Aufenthaltsraum sowie ein Gebäude mit Schaltanlagen an und öffneten auch diese gewaltsam.

Die Täter entwendeten eine etwa 200 Kilogramm schwere Kupferrolle und 15 Erdungskabel für Hochspannungsanlagen. Als Tatzeitraum kommt nach ersten Erkenntnissen die Zeit zwischen Mittwoch, 14.01.2026, 13:00 Uhr, und Montag, 19.01.2026, 08:00 Uhr, in Betracht.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Umspannwerkes im Landscheider Weg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter 04821 6020 zu melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell