Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260120.1 Heide: Medieneinladung zum Kontrolltag

Heide (ots)

Am kommenden Donnerstag, den 22.01.2026, führt die Polizei Heide gemeinsam mit weiteren Behörden einen Kontrolltag unter dem Motto "Sicher durch die dunkle Jahreszeit" durch. Dabei wird es auch zu verschiedenen Kontrollstellen im Stadtgebiet kommen. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Kontrolle nach vorheriger Anmeldung zu begleiten und darüber zu berichten.

Aus einsatztaktischen Gründen nennt die Polizei Ort und Uhrzeit vorab nicht öffentlich. Diese Angaben teilt die Pressestelle nach Anmeldung mit.

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter melden sich bitte bis spätestens Mittwoch, den 21.01.2026, 15:00 Uhr, telefonisch unter 04821 602 2010 oder per Mail an pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de an.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell