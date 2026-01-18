PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260118.4 Norderwöhrden: Einbrecher hebelt Seitentür auf und flüchtet mit Bargeld

Norderwöhrden (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in Norderwöhrden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei Heide ermittelt und bittet um Hinweise.

Die Tat ereignete sich am Samstag zwischen 17:00 Uhr und 23:30 Uhr in der Straße Edemannswurth. Nach ersten Erkenntnissen näherten sich der oder die Täter vermutlich mit einem Pkw dem Haus. Anschließend hebelte ein Täter eine Seiteneingangstür mit einem Gegenstand auf und gelangte so in das Gebäude. Im Inneren griff er eine Geldkassette mit Bargeld und flüchtete anschließend unerkannt.

Die Kriminalpolizei Heide führt die Ermittlungen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Edemannswurth bemerkt haben, sich unter 0481 940 zu melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

