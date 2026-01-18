Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260118.1 Elpersbüttel: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Elpersbüttel (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in Elpersbüttel zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5. Drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen, ein weiterer Mann zog sich leichte Verletzungen zu.

Um 13:05 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit einem Hyundai die Bundesstraße Eesch (B 5) aus Richtung Meldorf in Richtung Elpersbüttel. Nach ersten Erkenntnissen wollte er nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Eine dahinter fahrende 25-Jährige bremste daraufhin mit ihrem Seat verkehrsbedingt stark ab. Ein 20-Jähriger fuhr mit einem Audi hinter dem Seat. Er hielt nach bisherigen Ermittlungen zu wenig Abstand und wich nach rechts auf die Bankette aus, um einen Zusammenstoß mit dem Seat zu verhindern. Dabei kollidierte der Audi mit dem abbiegenden Hyundai.

Der 33-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, Rettungskräfte brachten auch ihn in ein Krankenhaus. Die 25-Jährige blieb unverletzt. Am Audi und am Hyundai entstand jeweils ein Totalschaden, am Seat entstand kein Schaden. Durch den Zusammenstoß beschädigten die Fahrzeuge zudem eine Mauer, außerdem traten Betriebsstoffe aus und liefen in einen Graben.

Die Freiwillige Feuerwehr Elpersbüttel sicherte die ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Öltüchern. Bankette und Graben nahmen im Bereich der Unfallstelle leichte Schäden. Die Polizeistation Meldorf führt ein Unfallermittlungsverfahren.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell