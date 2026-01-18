Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260118.2 Itzehoe: Unbekannter zündet Müllsack an Mehrfamilienhaus an

Itzehoe (ots)

Am Freitagabend kam es in Itzehoe zu einem Brandgeschehen an einem Mehrfamilienhaus. Ein Unbekannter zündete nach ersten Erkenntnissen einen Müllsack am Abstellort der Mülltonnen an. Zwei Anwohner löschten das Feuer frühzeitig und verhinderten damit offenbar Schlimmeres. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung und sucht Zeugen.

Um 23:33 Uhr kam ein Anwohner in der Lindenstraße nach Hause und bemerkte einen Feuerschein am Gebäude. Gemeinsam mit einem weiteren Anwohner löschte er einen brennenden Müllsack, der am Abstellort der Mülltonnen stand. Nach derzeitigem Stand entzündete eine unbekannte Person den Müllsack.

Beide Helfer blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe übernahm die abschließenden Maßnahmen, kontrollierte den Brandbereich auf verbliebene Glutnester und lüftete das Gebäude. An der Hausfassade stellten die Einsatzkräfte eine Verrußung fest. Weitere Schäden zeichnen sich nach ersten Erkenntnissen nicht ab.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Nach Zeugenaussagen grenzt sich die Tatzeit auf Freitag zwischen 23:24 Uhr und 23:33 Uhr ein. Zeugen, die in diesem Zeitraum oder unmittelbar davor und danach im Bereich der Lindenstraße verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei Itzehoe unter der Rufnummer 04821 6020 melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell