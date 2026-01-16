Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260116.1 Heide: Räuberischer Diebstahl im Kaufhaus - Tatverdächtiger in U-Haft

Heide (ots)

In einem Heider Kaufhaus kam es am Mittwochnachmittag zu einem räuberischen Diebstahl. Nach ersten Erkenntnissen bedrohte ein Ladendieb den Ladendetektiv mit einem Messer und flüchtete. Eine Streife nahm den Mann kurz darauf fest. Ein Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an.

Gegen 17:00 Uhr bemerkte ein Ladendetektiv in einem Kaufhaus in der Friedrichstraße einen 26-jährigen Mann, der ihm schon aufgrund früherer Ladendiebstähle bekannt war. Nach Angaben des Detektivs trug der Mann einen Rucksack, in dem sich mehrere Kleidungsstücke befanden. Als der Detektiv ihn ansprach und die Herausgabe der Ware verlangte, soll der Tatverdächtige ein Springmesser gezeigt und angekündigt haben, den Detektiv abzustechen. Zudem soll er den Detektiv zur Seite gestoßen haben. Anschließend verließ der Mann das Geschäft.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung trafen Beamte des Polizeireviers Heide den Mann in der Straße Kleine Freiheit an und nahmen ihn widerstandslos fest. Ein Messer fanden die Einsatzkräfte nicht. Der 26-jährige afghanische Staatsangehörige räumte den Ladendiebstahl ein, bestritt aber den Einsatz eines Messers.

Bei der Sachverhaltsaufnahme übergab der Ladendetektiv den Einsatzkräften mehrere bereits gefertigte Anzeigen gegen denselben Beschuldigten. Unter den übergebenen Unterlagen befand sich auch eine weitere Anzeige wegen eines räuberischen Diebstahls.

Nicht bei jedem Ladendiebstahl muss die Polizei unmittelbar vor Ort einschreiten. Geschäfte können in vielen Fällen auch ohne sofortige Präsenz der Polizei eine Strafanzeige erstatten. Das setzt in der Regel voraus, dass der Täter kooperativ bleibt und sich ausweisen kann.

Die Polizei brachte den Mann für weitere Maßnahmen in Gewahrsam. Dort erfolgten eine erkennungsdienstliche Behandlung und eine Blutprobenentnahme, da ein Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum bestand. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe erließ ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Itzehoe einen Untersuchungshaftbefehl. Der 26-Jährige befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell