Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein

Kleve - Weeze (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 15. Januar 2026, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Essaouira (Marokko) eine 44-jährige Deutsche. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass die Reisenden mit einem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Paderborn wegen fahrlässiger Körperverletzung gesucht wird. Hiernach musste die Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 280 Euro bezahlen oder ersatzweise eine siebentägige Haftstrafe verbüßen. Die Frau zahlte nach ihrer Verhaftung die fällige Geldstrafe bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihr drohende Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte sie dann weiterreisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

