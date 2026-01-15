Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wiedererkannt und in Obhut genommen: Bundespolizei klärt Einsatz vom Vortag am Flughafen Köln/Bonn

Am Mittwochmorgen (14.01.2026) trafen Einsatzkräfte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn auf zwei jugendliche Personen im Terminal des Flughafens. Die Jugendlichen waren den Einsatzkräften bereits aus einem vorausgegangenen Einsatz bekannt.

Bereits am Vortag hatten zwei Jugendliche durch das Zurücklassen von Gepäckstücken einen polizeilichen Einsatz am Flughafen ausgelöst. Im weiteren Verlauf entfernten sie sich vom Einsatzort und konnten zunächst nicht mehr angetroffen werden.

Am Folgetag erkannten Einsatzkräfte der Bundespolizei die beiden Jugendlichen wieder und ordneten sie dem Einsatz vom Vortag zu. Eine anschließende Überprüfung ergab, dass beide Jugendlichen zur Ingewahrsamnahme als vermisst ausgeschrieben waren.

Die Jugendlichen wurden daraufhin in die Obhut der Bundespolizei genommen und zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Dienststelle am Flughafen Köln/Bonn gebracht. Dort erfolgte die Kontaktaufnahme mit den ausschreibenden Behörden sowie den Erziehungsberechtigten. Nach deren Eintreffen konnten die Jugendlichen wohlbehalten an ihre Eltern übergeben werden. Die Fahndung konnte eingestellt werden.

