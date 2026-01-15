Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Diebesduo im Kölner Hauptbahnhof fest

Köln (ots)

Die Bundespolizei hat im Kölner Hauptbahnhof ein mutmaßliches Taschendiebsduo festgenommen. Durch aufmerksame Beobachtung, schnelles Einschreiten und eine Videoauswertung konnte ein kurz zuvor begangener Diebstahl aus einem ICE schnell aufgeklärt werden.

Die zivile Fahndungseinheit der Bundespolizei wurde auf zwei algerische Staatsangehörige (30 und 18 Jahre alt) aufmerksam, die sich im Kölner Hauptbahnhof auffällig verhielten. Kurz darauf beobachteten die Beamten, wie die Männer in einer Seitenstraße einen Rucksack durchsuchten und zurückließen. Als die Tatverdächtigen kontrolliert werden sollten, versuchten sie zu flüchten. Die Einsatzkräfte verhinderten dies und brachten beide in die Diensträume der Bundespolizei.

Dort schloss sich der Kreis: Ein 46-jähriger deutscher Staatsangehöriger erstattete gerade Anzeige wegen des Diebstahls seines Rucksacks aus dem ICE 618 und erkannte sein Eigentum eindeutig wieder. Die anschließende Auswertung der Überwachungskameras im Hauptbahnhof bestätigte das taktische Vorgehen des Duos: Die Männer verließen den Zug getrennt voneinander, nachdem sie das Diebesgut in einem mitgeführten Rucksack versteckt hatten.

Dieses Vorgehen deutet auf eine professionell und vielfach geübte Tatbegehung hin. Zudem sind die Männer polizeilich bereits wegen mehrerer Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten, haben keinen festen Wohnsitz und halten sich unerlaubt im Bundesgebiet auf.

Die Bundespolizei nahm beide Männer vorläufig fest. Sie müssen sich nun unter anderem wegen des Diebstahls mit Waffen verantworten. Das Diebesgut konnte dem rechtmäßigen Eigentümer noch vor Ort vollständig ausgehändigt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell