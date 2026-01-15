Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 33-Jähriger mit gefälschtem Führerschein auf der Autobahn 61 unterwegs

Kleve - Kempen - Nettetal (ots)

Am Mittwochnachmittag, 14. Januar 2026, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 61 an der Anschlussstelle Breyell einen 33-jährigen Nigerianer. Der Mann reiste zuvor mit einem in Mönchengladbach zugelassenen Personenkraftwagen aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Zur Kontrolle legte der Reisende seinen gültigen nigerianischen Reisepass, seine Fiktionsbescheinigung und einen totalgefälschten polnischen Führerschein vor. Die Bundespolizei stellte daraufhin den gefälschten Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Nigerianer weiterreisen. Die Weiterfahrt wurde jedoch untersagt.

