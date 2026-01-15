Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei nimmt mutmaßliche Smartphone-Diebe fest
Dortmund, Münster (ots)
Am 13. Januar entwendeten zwei Männer einer Frau im Hauptbahnhof Dortmund ein Smartphone. Die Tatverdächtigen konnten wenig später durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen werden.
Gegen 21:30 Uhr meldete sich eine 36-jährige portugiesische Staatsangehörige bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund und zeigte den Diebstahl ihres Smartphones auf Gleis 10 an. Die sofortige Auswertung der Videoaufzeichnungen bestätigte die Tathandlung.
Der Haupttatverdächtige stieg anschließend in den ICE 514 in Fahrtrichtung Münster. Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Münster nahmen den 34-jährigen libyschen Staatsangehörigen beim Halt des Zuges fest. Zudem wurde ein 24-jähriger algerischer Staatsangehöriger als mutmaßlicher Mittäter festgenommen. Dieser führte das entwendete Smartphone bei sich.
Bei Durchsuchungen stellten die Beamten drei weitere Smartphones sowie rund 1.000 Euro Bargeld sicher. Nach Rücksprache mit dem Ermittlungsdienst der Bundespolizei Dortmund führten Einsatzkräfte die beiden Tatverdächtigen dem zentralen Polizeigewahrsam Dortmund zu.
Das Stehlgut händigten die Uniformierten der Geschädigten aus.
Gegen den wohnungslosen Lybier, nach dessen Aufenthalt die Staatsanwaltschaft bereits zweimal wegen Eigentumsdelikten fahndete, erließ ein Richter einen Untersuchungshaftbefehl. Der Algerier aus Alsdorf entließen die Beamten nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro.
Die Bundespolizei ermittelt wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund
www.bundespolizei.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell