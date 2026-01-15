Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt mutmaßliche Smartphone-Diebe fest

Am 13. Januar entwendeten zwei Männer einer Frau im Hauptbahnhof Dortmund ein Smartphone. Die Tatverdächtigen konnten wenig später durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen werden.

Gegen 21:30 Uhr meldete sich eine 36-jährige portugiesische Staatsangehörige bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund und zeigte den Diebstahl ihres Smartphones auf Gleis 10 an. Die sofortige Auswertung der Videoaufzeichnungen bestätigte die Tathandlung.

Der Haupttatverdächtige stieg anschließend in den ICE 514 in Fahrtrichtung Münster. Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Münster nahmen den 34-jährigen libyschen Staatsangehörigen beim Halt des Zuges fest. Zudem wurde ein 24-jähriger algerischer Staatsangehöriger als mutmaßlicher Mittäter festgenommen. Dieser führte das entwendete Smartphone bei sich.

Bei Durchsuchungen stellten die Beamten drei weitere Smartphones sowie rund 1.000 Euro Bargeld sicher. Nach Rücksprache mit dem Ermittlungsdienst der Bundespolizei Dortmund führten Einsatzkräfte die beiden Tatverdächtigen dem zentralen Polizeigewahrsam Dortmund zu.

Das Stehlgut händigten die Uniformierten der Geschädigten aus.

Gegen den wohnungslosen Lybier, nach dessen Aufenthalt die Staatsanwaltschaft bereits zweimal wegen Eigentumsdelikten fahndete, erließ ein Richter einen Untersuchungshaftbefehl. Der Algerier aus Alsdorf entließen die Beamten nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall.

