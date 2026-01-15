PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260115.1 Stelle-Wittenwurth: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer mit Haftbefehl kontrolliert

Stelle-Wittenwurth (ots)

In der Nacht zu Donnerstag fiel in Stelle-Wittenwurth ein E-Scooter-Fahrer einer Streife durch seine unsichere Fahrweise auf. Die Beamten stellten eine erhebliche Alkoholisierung fest. Zudem bestand gegen den Mann ein offener Haftbefehl, den er noch in der Nacht durch Zahlung der Geldstrafe erledigte.

Gegen 00:35 Uhr bemerkten zwei Beamte des Polizeibezirksreviers Heide in der Straße Bundesstraße 5 einen E-Scooter-Fahrer, der auffällig auf der Fahrbahn fuhr. Als der Mann den Streifenwagen wahrnahm, geriet er ins Straucheln und stürzte beinahe. Die Beamten kontrollierten den 37-jährigen deutschen Mann und stellten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,33 Promille.

Für die Entnahme einer Blutprobe brachten die Einsatzkräfte den Mann zur Dienststelle. Dort stellte sich heraus, dass gegen den 37-Jährigen aus Heide ein offener Haftbefehl bestand, weil er eine Geldstrafe nach einer Verurteilung wegen Trunkenheit im Verkehr nicht beglichen hatte. Der Mann zahlte die Geldstrafe noch in der Nacht und verließ die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

