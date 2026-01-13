Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260113.1 Itzehoe: Kokain bei Verkehrskontrolle festgestellt - E-Scooter-Fahrer fährt unter Drogeneinfluss

Beamte des Polizeireviers Itzehoe kontrollierten am Montagabend in Itzehoe einen E-Scooter-Fahrer. Dabei stellten sie fest, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Kokain stand. Zudem fanden die Einsatzkräfte mehrere Tüten mit jeweils kleinen Mengen Kokain. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Die Verkehrskontrolle erfolgte um 20:25 Uhr in der Tilsiter Straße. Die Einsatzkräfte stellten bei dem 31-jährigen deutschen Mann Hinweise auf eine Beeinflussung durch Kokain fest. Außerdem fanden die Beamten mehrere Tüten mit jeweils kleinen Mengen Kokain und stellten diese sicher. Nach eigenen Angaben habe der 31-Jährige das Kokain kurz zuvor zum Eigenkonsum gekauft.

Die Beamten brachten den Mann zum Polizeirevier Itzehoe. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der 31-Jährige auf freien Fuß. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Betäubungsmitteleinfluss ein.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass E-Scooter als Elektrokleinstfahrzeuge zu den Kraftfahrzeugen zählen. Für E-Scooter gelten damit dieselben Alkohol- und Drogengrenzwerte wie für Autofahrer. Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet sich und andere und muss bei Überschreitung der Grenzwerte mit strafrechtlichen Konsequenzen und dem Entzug des Führerscheins rechnen.

