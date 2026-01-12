Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260112.1 Kaiser-Wilhelm-Koog: Lagerhalle mit Kartoffeln abgebrannt

Kaiser-Wilhelm-Koog (ots)

Am Sonntagabend geriet in Kaiser-Wilhelm-Koog eine Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in Brand. Die Feuerwehr verhinderte mit einem Großeinsatz ein Übergreifen auf eine benachbarte Maschinenhalle. Menschen blieben unverletzt, die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Gegen 19:40 Uhr brach in einer Lagerhalle in der Schulstraße ein Feuer aus. In dem Gebäude lagerten Kartoffeln. Die Flammen erfassten weite Teile des Gebäudekomplexes. Die Einsatzkräfte richteten die Löschmaßnahmen vor allem darauf aus, eine benachbarte Maschinenhalle und die darin befindlichen Maschinen vor größeren Schäden zu schützen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Kaiser-Wilhelm-Koog, Kronprinzenkoog, Dieksanderkoog, Marne und Helse löschten den Brand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 1.000.000 Euro. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort zur Klärung der Brandursache. Die Ermittlungen dauern an.

Die Schulstraße bleibt weiterhin gesperrt. Löschwasser fror auf der Fahrbahn und erforderte Absperrmaßnahmen. Nach derzeitigem Stand besteht die Sperrung voraussichtlich bis heute Nachmittag zwischen Norderstraße und Deichstraße.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell