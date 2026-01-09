Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260109.1 Brunsbüttel: Unbekannte beschmieren Wohnkomplex mit mehreren Graffiti

Brunsbüttel (ots)

Zwischen Samstag und Montag haben Unbekannte an einem Wohnkomplex in Brunsbüttel mehrere Graffiti angebracht. Die Polizei Brunsbüttel fertigte eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 03.01.2026, 11:00 Uhr, und Montag, 05.01.2026, circa 12:00 Uhr. An dem Wohnblock im Gutenbergring befindet sich ein Durchgang, der zum Von-Humboldt-Platz sowie in den Innenhof der Wohnblöcke führt. In diesem Durchgang besprühten Unbekannte vier Betonstützen mit blauen und roten Tags. Zusätzlich brachten die Täter an der Wand des Durchgangs zwei weitere rote Tags mit dem Inhalt "FCH" an. Darüber hinaus stellten Einsatzkräfte an der Hauswand des Wohnblocks zwei rote Tags mit den Inhalten "Scheiß Sankt Pauli" sowie "FCH" fest.

In einem zum Wohnkomplex gehörenden Gebäude in der Emil-von-Behring-Straße befindet sich ein weiterer Durchgang mit einem Unterstand. Dort entdeckte die Polizei an einem Streugutbehälter ein rotes Tag mit dem Inhalt "Heil Hansa". An einer Stütze des Unterstands brachten Unbekannte ein blaues Tag mit dem Inhalt "FCK COPS" an. Weiterhin stellten Einsatzkräfte zwei grüne Mülltonnen fest, die jeweils mit zwei nicht eindeutig erkennbaren blauen Tags besprüht waren.

Die Täter sind bislang unbekannt. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gutenbergrings, des Von-Humboldt-Platzes oder der Emil-von-Behring-Straße beobachtet hat oder Hinweise auf Personen geben kann, die mit den Schmierereien in Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte beim Polizeirevier Brunsbüttel unter 04852 60240.

Björn Gustke

