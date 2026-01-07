Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260107.2 Kronprinzenkoog: Zwei Einbrüche am selben Objekt: Kriminalpolizei prüft Zusammenhang

Kronprinzenkoog (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in Kronprinzenkoog zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Nacht zu Dienstag registrierte die Polizei am selben Objekt einen weiteren Einbruch. Unbekannte Täter entwendeten jeweils Bargeld. Die Kriminalpolizei Heide prüft einen Zusammenhang und bittet um Hinweise.

In der Nacht zu Sonntag, zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 08:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Friedrichsköger Straße gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum eines Einfamilienhauses. Die Täter entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich und flüchteten nach ersten Erkenntnissen über eine Terrassentür.

In der Nacht zu Dienstag kam es am selben Objekt zu einem erneuten Einbruch. Zwischen 04:00 Uhr und 08:20 Uhr entwendeten Unbekannte einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag. Derzeit bleibt unklar, auf welchem Weg die Täter in das Haus gelangten.

Die Kriminalpolizei Heide führt die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und prüft einen Zusammenhang zwischen beiden Taten. Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, erreichen die Kriminalpolizei Heide unter 0481 940.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell