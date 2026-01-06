Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260106.1 Dörpling: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Dörpling (ots)

Am Montagabend hat eine Streife in Dörpling einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der berauscht am Steuer seines Wagens saß. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Gegen 17.00 Uhr waren die Beamten auf der Tellingstedter Straße unterwegs. Hier entschieden sie sich zur Kontrolle eines entgegenkommenden Audis, dessen Abblendlichter nicht vorschriftsmäßig zu sein schienen. Sie stoppten den Wagen, stellten im Ergebnis aber keinerlei Mängel bei der Beleuchtung des Fahrzeugs fest. Allerdings registrierten sie während der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 21-Jährigen Auffälligkeiten bei der Pupillenreaktion. Der Dithmarscher machte auf Nachfrage zu vorangegangenem Drogenkonsum zweifelhafte Angaben. Ein freiwillig durch ihn absolvierter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis auf Kokain. Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an.

Den Betroffenen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren; das Führen von Kraftfahrzeugen untersagten die Beamten dem Mann für die nächsten 24 Stunden.

Merle Neufeld

