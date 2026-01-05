PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 260105.4 Glückstadt: Party mit unfriedlichem Verlauf und Widerstand

Glückstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat in einem Vereinsheim in Glückstadt eine Party stattgefunden, die unfriedlich verlief. Die Polizei nahm daraus resultierend mehrere Strafanzeigen auf, unter anderem eine wegen des Widerstandes. Ein Beamter erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 02.00 Uhr rückten Polizeibeamte sowie die Besatzung eines Rettungswagens in den Admiralsweg aus, nachdem es dort zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen Jugendlichen und Herangewachsenen gekommen war. Wie sich vor Ort herausstellte, gerieten die Feiernden aufgrund einer zu Bruch gegangenen Scheibe des Vereinsheims körperlich aneinander. Insgesamt waren vier männliche Personen im Alter von 17 bis 21 Jahren in den Streit verwickelt. Mindestens drei der Beteiligten erlitten Verletzungen, einer von ihnen kam in ein Krankenhaus. Im Ergebnis fertigten die Einsatzkräfte eine Strafanzeige wegen der gefährlichen Körperverletzung und eine wegen der Sachbeschädigung. Wie der genaue Geschehensablauf war, bliebt im Zuge der Ermittlungen zu klären.

Bereits um 03.10 Uhr mussten Beamte den Ort erneut aufsuchen. Nun hatte ein 18-Jähriger einem bereits zuvor beteiligten 21-Jährigen mit einer Bierflasche eine Verletzung zugefügt. Der beschuldigte Glückstädter war erheblich alkoholisiert und versuchte zunächst, vor der Polizei zu flüchten. Die Beamten ergriffen den Mann jedoch, woraufhin er erheblichen Widerstand leistete, so dass die Einsatzkräfte ihn zu Boden brachten und fixierten. Ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 1,99 Promille, eine Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Ursächlich für den Konflikt dürfte auch in diesem Fall eine Scheibe gewesen sein, die der Beschuldigte zerstörte, während Partygäste in dem Vereinsheim aufräumten. Der genaue Sachverhalt bleibt zu ermitteln. Der Geschädigte kam zur Versorgung in ein Krankenhaus. Der 18-Jährige wird sich wegen der gefährlichen Körperverletzung, wegen des Widerstandes und wegen der Sachbeschädigung verantworten müssen.

Im Rahmen des Widerstandes erlitt ein Beamter leichte Verletzungen, blieb aber weiterhin dienstfähig.

Merle Neufeld

