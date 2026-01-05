PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260105.3 Marne: Zeugen nach Körperverletzung am ZOB gesucht!

Marne (ots)

In der Nacht zum Samstag ist es am ZOB in Marne zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein Beschuldigter, der drei junge Männer mit einer Glasflasche zu schädigen versuchte, flüchtete letztlich vom Tatort. Nach ihm sucht die Polizei nun.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielten sich kurz vor 01.00 Uhr vier junge Leute am Busbahnhof in der Deichstraße auf. Nach kurzer Ansprache durch die Gruppe kam ein scheinbar alkoholisierter Mann von der gegenüberliegenden Straßenseite auf die Vier zu, griff die Geschädigten an und drohte ihnen, auch unter dem Einsatz einer Glasflasche. Letztlich setzten sich die jungen Männer im Alter von 17 und 18 Jahren unter Anwesenheit einer Zeugin zur Wehr. Durch einen Schlag ging der Aggressor schließlich zu Boden und flüchtete in Richtung Innenstadt. Verletzungen erlitt bei dem Vorfall niemand.

Laut den Anzeigenden war der Beschuldigte 170 bis 175 cm groß, 25 bis 30 Jahre alt, schlank und schwarzhaarig. Er trug eine schwarze Jacke und eine gelb-beigefarbene Hose sowie schwarze Sneaker mit weißer Sohle. Einem der Anwesenden war der Beschriebene flüchtig bekannt, danach soll er Rumäne sein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Beschuldigten geben können, sollten sich auf dem Polizeirevier in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

