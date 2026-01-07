Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260107.1 Kellinghusen: Schneebälle von Brücke auf Bundesstraße geworfen

Kellinghusen (ots)

Gestern Nachmittag warfen zwei 14-Jährige in Kellinghusen Schneebälle von einer Brücke auf die Bundesstraße 206 und trafen nach eigenen Angaben ein Auto. Die Polizei übergab die Jugendlichen an ihre Eltern und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Gegen 16:50 Uhr ging der Hinweis eines Autofahrers ein, dass zwei Personen von der Brücke im Neuen Kamp Gegenstände auf die Bundesstraße 206 werfen. Einsatzkräfte trafen in der Nähe einen 14-jährigen Jungen und ein 14-jähriges Mädchen an. Beide räumten ein, Schneebälle auf die Fahrbahn geworfen zu haben. Nach ihren Angaben trafen sie dabei auch ein Auto.

Die Polizei übergab die Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr läuft.

Der Tatverdacht ergibt sich, weil jeder Gegenstand, der von einer Brücke auf eine befahrene Straße fliegt, Fahrzeugführer erschrecken oder ablenken kann. Auch ein Schneeball kann die Sicht beeinträchtigen oder zu abrupten Brems- und Ausweichmanövern führen. Dadurch kann es zu Verkehrsunfällen mit erheblichen Folgen kommen.

Hinzu kommt, dass ein Schneeball nicht zwingend weich und ungefährlich ist. Im Schnee können sich Fremdkörper wie Steine, Eisstücke oder Splitt befinden. Dadurch kann bereits ein Treffer zu Schäden an Fahrzeugen führen, etwa an Lack, Scheiben oder Scheinwerfern. Bislang liegen keine Meldungen über Schäden vor.

Wer an der genannten Örtlichkeit von einem Schneeball getroffen wurde und im Nachgang einen Schaden am Fahrzeug feststellt, meldet sich bitte bei der Polizeistation Kellinghusen unter 04822 20980.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell