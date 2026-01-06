PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260106.2 Kellinghusen: Einbruch in Einfamilienhaus

Kellinghusen (ots)

Innerhalb der vergangenen Tage ist es in Kellinghusen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Beute machte der Täter vermutlich keine, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum vom 29. Dezember 2025 bis zum 5. Januar 2026 verschaffte sich ein Unbekannter in Abwesenheit des Hausbewohners über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude in der Schützenstraße. Der Täter durchsuchte sämtliche Räume samt Mobiliar, entwendete nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts. Er verließ das Wohnhaus durch den Einstieg und flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise auf den Einbrecher gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

