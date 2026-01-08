Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260108.1 Nindorf: Unbekanntes Fahrzeug verursacht Sachschaden und flüchtet

In der Nacht zu Mittwoch kam es in Nindorf zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen Zaun und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall in der Schulstraße zwischen 20:00 Uhr und 06:45 Uhr. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein Fahrzeug aus Richtung Farnewinkler Straße in die Schulstraße einfuhr und in Richtung Alte Dorfstraße weiterfuhr. Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug über die Gegenfahrbahn auf ein Grundstück und stieß dort gegen einen grünen Doppelstabmattenzaun.

Dabei beschädigte der Unfallverursacher einen Stützpfosten sowie ein Zaunsegment. Konkrete Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Meldorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04832 20350 zu melden.

