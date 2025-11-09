Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Vier Verletzte nach schwerem Unfall auf der Autobahn 2 in Höhe Herford/Bad Salzuflen

Feuerwehr und Rettungsdienst ist mit 70 Einsatzkräften über mehrere Stunden im Einsatz

(dhob). Zu einem schweren Verkehrsunfall ist die Feuerwehr Bad Salzuflen am Sonntagmittag (09.11.2025) gegen 12.20 Uhr auf die Autobahn 2 gerufen worden. In Fahrtrichtung Hannover waren im Baustellenbereich zwischen der Auffahrt Herford/Bad Salzuflen und dem Parkplatz Herford ein Mercedes Sprinter sowie ein Opel Movano miteinander kollidiert. Insgesamt acht Menschen saßen in den Fahrzeugen, vier von ihnen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Mercedes kippte auf die Seite und blieb in der Position liegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei Menschen in dem Wagen eingeklemmt. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Verunfallten. Durch die hohe Zahl der Betroffenen wurde durch die Leitstelle Lippe auf das Alarmstichwort "MANV 10" - Massenanfall von Verletzten - erhöht. Weitere Rettungsmittel wurden daraufhin auf die Autobahn geschickt. Die Feuerwehr befreite die Menschen aus dem Sprinter, unterstütze den Rettungsdienst bei seiner Arbeit und klemmte die Batterien in den Unfallwagen ab. Nach rund zwei Stunden konnten die rund 70 Einsatzkräfte aus Feuerwehr und Rettungsdienst wieder einrücken. Die Autobahnpolizei übernahm die Einsatzstelle. Zur Unfallursache liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor. Die Autobahn blieb während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt.

