FF Bad Salzuflen: Kellerbrand sorgt für Stromausfall in Lockhausen

Feuerwehr ist mit 30 Einsatzkräften im Zeisigweg vor Ort

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Bei einem Kellerbrand in Lockhausen ist am Sonntagmorgen (09.11.2025) ein Mensch verletzt worden. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Zeisigweg stellten gegen 8.35 Uhr bei der Zubereitung des Frühstücks fest, dass der Fehlerstromschutzschalter ausgelöst hatte. Im Keller entdeckten sie dann eine Verrauchung und riefen richtigerweise die Feuerwehr. Derweil haben alle Bewohner das Haus noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen können. Die Feuerwehr, die mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brandherd im Bereich der Elektroverteilung finden und ablöschen. Durch das Feuer fiel auch der Strom in angrenzenden Gebäuden aus. Eine Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst betreut und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Stadtwerke waren vor Ort, um die Versorgung in den Nachbargebäuden schnellstmöglich wiederherzustellen. Nach rund 1,5 Stunden konnte die Feuerwehr wieder einrücken. Die Kellerräume in dem betroffenen Haus sind nach ersten Einschätzungen vorerst nicht mehr nutzbar. Zur Schadenshöhe und Brandursache liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor.

