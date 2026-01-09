Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260109.2 Kreis Steinburg/Kreis Dithmarschen: Medieneinladung - Polizei lädt Berufseinsteiger zu "Polizei Inside" nach Albersdorf ein

Kreis Steinburg/Kreis Dithmarschen (ots)

Die Polizeidirektion Itzehoe bietet im Januar zwei Termine der Veranstaltungsreihe "Polizei Inside" an und richtet sich damit gezielt an junge Menschen, die sich für eine Bewerbung bei der Polizei interessieren und einen realistischen Einblick in den Berufsalltag erhalten möchten. Die Veranstaltungen finden im Einsatztrainingszentrum Albersdorf statt und legen den Schwerpunkt auf polizeiliche Arbeit in den Abendstunden und bei Dunkelheit. Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, ebenfalls an der Veranstaltung teilzunehmen.

Am Freitag, 23. Januar 2026, öffnet die Polizei von 16:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr das Einsatztrainingszentrum im Dithmarsenpark, Haus 13, in Albersdorf für Interessierte aus dem Kreis Dithmarschen. Eine Woche später, am Freitag, 30. Januar 2026, findet dort von 16:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr ein weiterer Termin für Bewerberinnen und Bewerber aus dem Kreis Steinburg statt.

Im Rahmen der Veranstaltung erleben die Teilnehmenden polizeiliche Arbeit unter möglichst realistischen Bedingungen. In kleinen Teams bearbeiten sie einen fiktiven Einsatz und übernehmen dabei typische Aufgaben aus dem Polizeialltag. Dazu zählen unter anderem Kontrollen, Ermittlungen, das Sichern von Spuren sowie das Festnehmen von Tatverdächtigen. Da viele polizeiliche Einsätze nicht bei Tageslicht stattfinden, führen die Organisatoren die Veranstaltung bewusst in den Abendstunden durch.

Pro Termin können maximal 25 Personen teilnehmen. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Die Teilnahme setzt das Ausfüllen einer Haftverzichtserklärung voraus. Die Plätze werden nach dem Eingangsdatum der Bewerbungen vergeben.

Für Teilnehmende aus dem Kreis Steinburg bietet die Polizei am 30. Januar 2026 einen Shuttle-Service an. Dieser startet am Dienstgebäude der Polizeidirektion Itzehoe und bringt die Teilnehmenden nach Albersdorf sowie nach Veranstaltungsende wieder zurück. Eine eigenständige Anreise ist ebenfalls möglich und wird empfohlen, sofern dies realisierbar ist.

Interessierte können sich bis spätestens Freitag, 16. Januar 2026, per E-Mail an SG14.Itzehoe.PD@polizei.landsh.de bewerben. Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind ebenfalls herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu begleiten. Um vorherige Anmeldung auf der Pressestelle der Polizeidirektion Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 602 2010 oder per E-Mail an pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de wird gebeten. Bitte benennen Sie bei Ihrer Anmeldung auch den Tag, an dem Sie teilnehmen möchten.

Mit der Veranstaltungsreihe "Polizei Inside" möchte die Polizeidirektion Itzehoe frühzeitig über das Berufsbild informieren und jungen Menschen die Möglichkeit geben, die vielfältigen Anforderungen des Polizeiberufs praxisnah kennenzulernen.

