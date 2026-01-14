Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260114.2 Itzehoe: Kupferdiebe festgenommen

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Dienstag versuchten zwei Männer nach ersten Erkenntnissen, auf einem umzäunten Betriebsgelände der Deutschen Bahn Kupferkabel zu entwenden. Eine zivile Streife des Polizeireviers Itzehoe bemerkte das verdächtige Verhalten, umstellte das Gelände mit weiteren Kräften und nahm beide Tatverdächtigen fest. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein und sicherte weitere Beweismittel.

Kurz nach 03:00 Uhr bestreifte eine zivile Streife des Polizeireviers Itzehoe die Innenstadt von Itzehoe. Dabei fielen den Beamten zwei Personen auf, die sich verdächtig verhielten. Die Streife beobachtete das Duo weiter und sah, wie beide ein mit einem Zaun abgegrenztes Betriebsgelände der Deutschen Bahn betraten. Wenig später hörten die Beamten Sägegeräusche. Weitere Streifenwagen des Polizeireviers Itzehoe suchten den Einsatzort auf und umstellten das Gelände.

Auf dem Gelände nahmen die Beamten einen 53-jährigen Itzehoer und einen 37-jährigen polnischen Staatsangehörigen fest. Es besteht der Verdacht, dass beide versuchten, Kupferkabel zu entwenden. Die Einsatzkräfte stellten zudem diverses Aufbruchwerkzeug sicher.

Beamte des Bundespolizeireviers Brunsbüttel übernahmen am Einsatzort die strafprozessualen Maßnahmen und fertigten eine Strafanzeige wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Am darauffolgenden Vormittag durchsuchten Beamte des Ermittlungsdienstes der Bundespolizeiinspektion Flensburg die Wohnung des 53-Jährigen. Dabei fanden sie weiteres mutmaßliches Stehlgut und Beweismittel.

Beide Beschuldigten verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam beim Polizeirevier Itzehoe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen sie am Folgetag mangels Haftgründen auf freien Fuß. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an. Gegen beide Männer läuft ein Strafverfahren.

Björn Gustke

